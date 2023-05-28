Menteşe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinci

Muğla’nın Menteşe ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferle ayrılmasını vatandaşlar tarafından kutladı.

AK Parti il başkanlığında toplanan kalabalık, Cumhuriyet meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet meydanında toplanan kalabalık ellerinde meşaleler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden zaferle ayrılmasını kutladılar.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimden yüzde 52,16 oy oranı ile zaferle ayrılmasının ardından Menteşe’de vatandaşlar kutlama yaptı. Menteşe’de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini sokaklarda kutlamalar yaparak sevinçlerini gösterdi. İlçede polis ekipleri de kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.