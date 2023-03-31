Menteşe Belediyesi’nden fırınlara Ramazan denetimi

Menteşe Belediyesi ilçe sınırları içerisinde üretim yapan fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ramazan Ayı nedeniyle ekmek, pide fırınları, imalathaneler ve depolar belediyenin zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde fiyat tarifeleri, temizlik, hijyen kuralları, ekmek ve pidelerin gramajlarının kontrolü ile saklama, depolama alanlarını inceledi ve gözden geçirdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yapılan denetimlerde özellikle hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Bu anlamda belediyemiz zabıta müdürlüğü tarafından periyodik olarak yapılan fırın, ekmek, pide üretim imalathaneleri ve depo gibi noktalarda denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimizi yapıyor, kurallara uymayan işletmelere de gerekli cezai yaptırımları uyguluyoruz” dedi.