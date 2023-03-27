Marmaris’te spora yapılan yatırımlar başarı olarak geri dönüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde spora ve tesisleşmeye yapılan yatırımlar meyvesini veriyor. Marmaris Belediye Gençlikspor’un gençleri 3 branşta oynadıkları 24 maçın 23’ünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Marmaris Belediyesi’nin spora, altyapıya ve tesisleşmeye verdiği önem kendisini başarı olarak gösteriyor. Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın göreve gelmesiyle başlayan süreçte atıl halde bulunan İçmeler Stadı’nı spora kazandırılmış, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu bahçesindeki atıl alana antrenman sahası yapılmış ve Marmaris Belediyesi Gençlikspor yeniden ayağa kaldırılmıştı. Bunun yanı sıra kırsal mahallelerde de spor alanları yapan belediye yaz spor okulları ile de ilçenin gençlerini ve çocuklarını sporla buluşturmuştu.

Aradan geçen 4 yıllık süreçte Marmaris Belediyesi Gençlikspor; futbol, basketbol ve voleybolda önemli başarılara imza attı. Kulüp takımları son üç haftada 9 futbol, 11 voleybol, 4 basketbol olmak üzere toplam 24 maç yaptı. Aralarında Türkiye finalleri, bölge finalleri, klasman maçlarının da bulunduğu maçlardan 23 galibiyet, 1 beraberlik alan takımların performansı hem taraftarları hem de teknik ekibi memnun etti.

Sporun bir ilçenin kalkınması için olmazsa olmazlardan olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren tesisleşme, altyapı ve sportif eğitimin üzerinde durduk. Marmaris Belediyesi Gençlikspor kanalı ile yüzlerce öğrenci spor okullarında eğitim aldı. Buradan kulübün altyapı takımlarına geçenler oldu. Yine kulübümüzü 3 ana branşta Türkiye çapında mücadele eder hale getirdik. Bunların hepsi geleceğimiz için ve bizler Marmaris gençliğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Marmaris Belediyesi Gençlikspor Başkanı Hasan Yaylalı ise alınan sonuçların kendilerini çok memnun ettiğini belirterek, "Gençler için çalışmaya, onları daha üst noktalara çıkarmaya devam edeceğiz. Aldığımız sonuçlar verdiğimiz çabanın ne kadar doğru olduğunu, verdiğimiz emeğin boşa gitmediğini gösteriyor. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.