Marmaris’te deprem kitapçığı revize edildi

Marmaris Belediyesi, 6 Şubat depreminin ardından muhtemelbir depremin olumsuz sonuçlarını azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı ‘Aile-Ev Deprem Hazırlık Kitapçığı’nı revize ederek dağıtmaya başladı. Kitapçık deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmalıyız sorularının yanıtlarını içeriyor.

Marmaris Belediyesi, 2020 yılında hazırladığı ‘‘Aile -Ev Deprem Hazırlık Kitapçığı’nı revize ederek yeniden yayınladı. Her ailenin depreme karşı ev içinde alabileceği tedbirleri ve doğru uygulamaları anlatan kitapçığın hazırlanmasına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden öğretim görevlileri Jale Yazgan, hakan Celep ve Mustafa Yükseler katkı sundu.

Kitapçık belediye ekipleri tarafından dağıtılmaya başlanan kitapçıkta deprem öncesi hazırlık çalışmaları, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, deprem çantasında neler olmalı, ilk yardım eğitiminin önemi gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca Muğla İl AFAD Müdürlüğü’ne bildirilen resmi toplanma alanları, geçici barınma alanları bilgileri veriliyor.

Çalışmayı değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’in ve Türkiye’nin son yıllarda büyük afetler yaşadığına dikkat çekerek “Türkiye’nin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı büyük depremin ardından özellikle deprem bilincini artırmak adına biz de Marmaris Belediyesi olarak 2020 yılında dağıttığımız “Aile - Ev Deprem Hazırlık“ kitapçığımızı revize ederek tekrar yayınladık. Deprem, yangın ve sel başta olmak üzere, acil durum ve afetlerde yaşanabilecek kayıpları en aza indirmek için afetlere karşı hazırlıklı olmak ve böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda neler yapmamız gerektiğini bilmek büyük önem taşıyor. Ev içinde yaşayan tüm bireylerin katılımı ile ailelerimizi ve evlerimizi deprem riskinden korumak adına bir rehber niteliğindeki bu çalışmanın hepimize yararlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.