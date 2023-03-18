Marmaris’te çocuklar eğlenceyle buluştu

Marmaris Belediyesi, çocuklar için hafta sonunu içine alan bir etkinlik düzenledi. Marmaris’e deprem bölgesinden gelen çocukların da aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Marmaris Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Marmaris Şubesi, Eğitim-Sen Marmaris Temsilciliği, Veli-Der Marmaris Temsilciliği ve CHP Marmaris İlçe Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen etkinliğin ilk günkü merkezi 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Etkinlikte çocuklar resim yaparken sihirbaz Mandrake Kemal’in yaptığı gösteri ve Marmarisli sanatçıların söylediği şarkılarla bol bol dans etti.

Etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Oktay, “Özellikle çocuklarımızın bu zor süreci en az etkiyle atlatabilmesi için elimizden gelen tüm desteği sunuyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Umut dolu, yüzlerinin güldüğü bir gelecek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki onlar mutlu olsun” ifadesini kullandı.

Etkinlik çerçevesinde 19 Mart Pazar günü saat 12.00’da da Saman İskelesi’nde uçurtma şenliği düzenlenecek.