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Marmaris’te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİK UNSURLARI TARAFINDAN TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLEN 16 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI.
MUĞLA 28.03.2023, 18:39
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.