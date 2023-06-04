Marmaris’in duayen turizmcisi hayata veda etti

MURAT DELİVELİ

MUĞLA 04.06.2023, 12:27
Marmaris’in duayen turizmcisi hayata veda etti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Marmaris’in ilk otellerinin kurucularından Murat Deliveli 88 yaşında sağlık sorunları sebebi ile hayata gözlerini yumdu.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB)kurucusu, önceki dönemler Marmaris Belediye başkan vekili, turizm duayeni Murat Deliveli Marmaris’te hayatını kaybetti. Deliveli’nin cenazesi bugün Yeşil Camii’de kılınacak olan ikindi namazına müteakip şehir mezarlığında defnedilecek.

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