Marmaris Yat Limanı yenileniyor

Marmaris Yat limanında altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve limana yeni bir çehre kazandıracak proje ile limanda zemin kaplama, içme suyu, elektrik, yangın hatları yenileme ve oturma birimleri yapılıyor. Çalışmalarda galeri hattı kazısının yüzde 100’ü tamamlanırken galeri imalatının da yüzde 97’si tamamlandı. Galeri hattı beton kapak imalatı ve yüzey sökümleri devam ediyor.

Yat Limanı zemini doğal taş olacak

Marmaris Yat Limanı’nda alt yapı yapılırken bozulan kısımlar ile mevcutta hasarlı ve eskiyen zemin kaplaması değiştirilerek yerine 12 Bin metrekare alanda doğaltaş (granit, bazalt, diyabaz) imalatı yapılacak.

Marmaris Yat Limanı çalışmalarında yeni yapılacak galeri içerisinde galeri içerisinden geçirilmeye uygun yangın suyu hattı ve bu hattı besleyen yangın deposu ve pompa odası yapılıyor. Limanda zemindeki bozulmalar, ağır trafik yükü, hatalı imalat vb. gibi nedenlerle sürekli tamir edilmek zorunda kalınan içme suyu hatları da galeri içerisinden geçiriliyor. Ayrıca çağın ihtiyaçlarına paralel olarak teknelerin yüksek enerji talebi oluşturması nedeni ile de can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak tipte elektrik kabloları galeri içerisinde döşenmeye devam ediyor.