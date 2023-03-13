Marmaris Belediyesi’nden “Hisarönü Piknik Alanı projesi” açıklaması

“Hisarönü Piknik Alanı Projesi” hakkında sosyal medyada bazı mecralardaki paylaşımlar üzerine Marmaris Belediyesi’nden açıklamada bulunuldu.

Marmaris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ““2013 yılındaki Büyükşehir Yasası ile birlikte köy olarak nitelendirilen Hisarönü köyü, Hisarönü Mahallesi olarak Marmaris Belediyesi’ne bağlanmıştır. Dolayısıyla 179 ada 4 parselde bulunan 11 bin 177,31 m2’lik okaliptüslük alan da Marmaris Belediyesi uhdesine geçmiştir. Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin 16.06.2020 tarihinde belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bu alanın vatandaşlar tarafından piknik alanı olarak kullanılması için dilekçe vermiştir. Belediyemiz bu tarihten itibaren gerekli araştırmaları yaparak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na yapılan başvuru sonucunda, bu alanın piknik alanı olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair izin almıştır. Sonrasında; Marmaris Müze Müdürlüğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Marmaris Milli Park Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğünden alınan izinler çerçevesinde Belediyemize ait olan bu alanın ‘’piknik alanı‘’ olarak kullanılmasında bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. Özellikle alanın Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunundaki kısıtlı alanlarda (Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Alanında) kalmadığı ve ilan edilmiş sulak alanlar içerisinde yer almadığı belirtilmiştir. Öte yandan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü tarafından alanın kenarında bulunan dere yatağından dolayı arazinin 1 metre yükseltilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Yoğun yağmur ve sel sırasında belediyemize ait bu alanda zemin suyunun yükselmesi nedeniyle 15.02.2023 tarihinde dolgu işlemi başlatılmıştır. Dolgu malzemesi olarak da yoğunlukla Marmaris Belediyesi’nin yeni hizmet binası kazısından çıkan taşlı toprak dökülmüştür. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün hazırlamış ve izinler alınırken gerekli mercilere sunmuş olduğu proje çerçevesinde; alan içerisinde çatılı piknik masaları, oturma alanları, çocuk oyun alanı, yürüyüş alanı, dere kenarı teras alanı, büfe, tuvalet ve otopark alanı yapılacaktır. Ayrıca zemin üzerinde yapılacak işlemler neticesinde yeşil alanlar oluşturulacaktır. Vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde kamu yararına kullanılacak olan bu alan bataklık sahası olduğundan alanda yağışların yoğun olduğu dönemlerde büyük okaliptüs ağaçları devrilmiştir. Devrilen bu ağaçlar Belediyemizin “ağaç kesimi yaptığı” yönünde gerçek dışı lanse edilmiştir. Ekteki fotoğraflarda ağaçların çalışma öncesinde kendiliğinden devrildiği görülmektedir. Yapılan çalışmalar buradaki ağaçların korunması için de hayati önem taşımaktadır. Hisarönü Piknik Alanı Projesi çevreye uyumlu olarak yürütülmektedir” denildi.