Mahalle iftarları başladı

Bodrum Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl organize edilen iftar programının ilki Cevat Şakir Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Gümbet Kapalı Pazar Yeri’nde yapılan iftar organizasyonunda, mahalle sakinleri aynı sofralarda buluşarak oruçlarını açtı. Yoğun bir katılımın olduğu iftar programına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile başkan yardımcıları, CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, CHP Bodrum Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan, CHP Bodrum Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar sonrasında çocuklar için ücretsiz pamuk şeker dağıtımı ile Hacivat ve Karagöz gösterimi de gerçekleştirildi.

Ramazan ayının ilk iftarında herkese hayırlı ramazanlar dileyen Başkan Ahmet Aras, “Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Aramızda deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz, kardeşlerimiz de var. Onlara da tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. İnşallah Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmaz memleketimize. Bugün burada hep beraber aynı sofrayı paylaştık. Soframızı bütün ramazan boyunca Bodrum’un her köşesinde halkımızla paylaşacağız. Hep beraber olacağız inşallah. Ramazanınız mübarek olsun, inşallah güzel günlerde görüşmek üzere” dedi.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programından duydukları memnuniyeti aktaran vatandaşlar, Bodrum Belediyesi’ne program için teşekkür etti.