Köyceğiz’de kütüphaneler haftası farklı etkinliklerle kutlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kütüphaneler haftası nedeniyle farklı etkinlikler düzenlendi.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulunda, kütüphaneler haftası dolayısıyla hazırlanan program gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kütüphaneler haftası ile konuşma yapıldı, öğrenciler günün anlam ve önemine yönelik şiirler okudu. Akabinde öğrenciler masal, hikaye ve roman kahramanlarını canlandırdılar. Program tüm okul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin katıldığı okul yazısının oluşturulduğu kitap okuma etkinliği ile sona erdi. Kütüphaneler haftası kutlama etkinliklerinde renkli görüntüler oluşturuldu.