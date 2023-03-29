Köyceğiz voleybol Bölgesel Erkek Liginde ikinci oldu

Köyceğiz voleybol erkek takımı Türkiye Voleybol Federasyonunca Muğla’da düzenlenen Bölgesel Voleybol Liginde ikinci oldu. Bölgesel lig erkekler voleybol müsabakalarında Köyceğiz’i antrenörlüğünü Tayfun Erkenci’nin yaptığı Akademi Spor Kulübü erkek voleybol takımı temsil etti.

Geçen hafta oynanan voleybol maçlarında Köyceğiz Akademi Spor Kulübü erkek voleybol takımı grubunda Yerkesikspor, Muğla Yurdum Gençlikspor, Ortaca Gençlikspor ve Milas Belediyespor voleybol takımlarıyla mücadele etti. Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Voleybol erkek takımı zorlu rakipleri karşısında büyük mücadeleler vererek ligi ikinci tamamladı.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı yaptığı açıklamada; “Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Erkek takımımız voleybol Bölgesel Erkek Liginde 2. oldu. İlçemizi bir kez daha başarılı bir şekilde temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Takım antrenörümüz Tayfun Erkenci’ye, Takım kurucumuz, kaptanımız kulübün yardımcı antrenörü Metin Ertem’e oyuncularımıza, oyuncularımızın ailelerine, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kaleli’ye ve personeline teşekkür ediyoruz.” dedi.