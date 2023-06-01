Köyceğiz Kur’an kurslarında onuncu yıl etkinlikleri düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde eğitime devam eden 4-6 yaş Kur’an Kurslarında 10. yıl etkinlikleri düzenlendi.

Köyceğiz Müftülüğü’ne bağlı Beyobası 4-6 yaş Kur’an Kursu ile Toparlar 4-6 yaş Kur’an Kursu’na devam eden öğrenciler için eski ve yeni öğrencilerin buluşması ve kaynaşması amacıyla Köyceğiz Kazancı Mesire alanı ile Beyobası Kur’an Kursu’nda program düzenlendi. Etkinlik ile ilgili Kur’an Kursu’ndan yapılan açıklamada, “2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren, çocukların Allah’ı ve peygamber efendimizi sevgi temelli tanımaları, İslami değerleri fark etmeleri ve İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i kendi seviyelerine uygun bir şekilde tanıyarak sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermelerinin hedeflendiği 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarımızda 10.yıl etkinlikleri düzenlendi” ifadeleri yer aldı.

Kur’an Kursu öğreticileri Mücahide Fatma Evleksiz, Feride Demir ve Esma Acar’ın tertip ettikleri programlara eski öğrenciler, devam eden öğrenciler, öğrencilerin velileri, yakınları ile ilçe vaizleri Rauf Evleksiz ve Belkıs Ulusan da katıldı. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği 10.yıl buluşmaları çeşitli hediyelerin takdimi ile sona erdi.