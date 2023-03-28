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‘Kont’ destekli uyuşturucu denetimi
MUĞLA-AYDIN KARAYOLU ÜZERİNDEKİ YOL KONTROL NOKTASINDA JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU ARAMA KÖPEĞİ ‘KONT’ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMDE ARAÇ İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
MUĞLA 28.03.2023, 09:36
Muğla-Aydın karayolu üzerindeki yol kontrol noktasında Jandarma ekiplerinin uyuşturucu arama köpeği ‘Kont’ ile gerçekleştirdiği denetimde araç içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce M.P. isimli şahsın il dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yatağan Aydın girişi Çırpıovası Mevkii yol kontrol noktasında şüphelinin içinde bulunduğu araç durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği “Kont” ile birlikte araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada şüphelinin üzerinde çok miktarda skunk maddesi ele geçirildi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.