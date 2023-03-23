Hatay’daki Bodrum çadırında depremzedeler iftar açtı

Merkez üstü Kahramanmaraş depremini ardından en çok yıkım yaşanan Hatay’da Bodrum Belediyesinin açtığı konteynır kentte vatandaşlar iftar çadırında oruçlarını açtı.

Depremde en çok yıkım yaşanana Hatay’da ilk günden berri önce çadır kent sonrada konteynır kent kuran Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oruç tutanlar için sahur ve iftar çadırları kurdu. İftarın ilk gününde birçok depremzede iftarlarını toplu şekilde açtı. Hüzünlü bir şekilde oruçlarını dualarla açan vatandaşlar için çeşitli ramazan etkinlikleri de düzenlendi. Ramazanın ilk gününde toplu şekilde iftar sofrasına oturan depremzedeler Bodrum Belediyesine teşekkürlerini sundu.