Fethiye’de 188 milyon liralık yatırım tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında Fethiye Atık su Arıtma Tesisi 2. Etap kapasite artışının temeli atılmıştı. Arıtma tesisi 188 milyon liralık yatırımla tamamlandı ve hizmete alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye’de bulunan halihazırda işletilmekte olan 25.000 m3/gün kapasiteli Atık su Arıtma Tesisinin kapasitesini 2 katına yükseltti. İleri Biyolojik atık su arıtma tesisi 250 bin nüfusa hizmet verebilecek hale getirildi. 188 milyon liraya mal olan tesis Fethiye’nin 20 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca tesise ortaya çıkabilecek kötü kokulara karşı koku giderim sistemi eklendi.

Kanalizasyon bu tesise bağlanacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından 184 Milyon TL yatırımla tamamlanan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı da Fethiye Atık su Arıtma Tesisine bağlanacak. Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılan su yeşil alanların sulamasında kullanılacak.