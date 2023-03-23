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Fethiye’de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye İlçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA 23.03.2023, 17:55
Fethiye’de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye İlçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareketli lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

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