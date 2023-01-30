Eski Başkan Kandönmez son yolculuğuna uğurlandı

Fethiye Eski Belediye Başkanı ve Fethiyespor Eski Başkanı Şakir Kandönmez 82 yaşında yaşamını yitirdi. Kandönmez için Fethiye Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Fethiye Belediyesi Eski Başkanı Şakir Kandönmez tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi olan Kandönmez için 1994- 1999 yılları arasında görev yaptığı Fethiye Belediyesi önünde tören düzenlendi. Adalet Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı’nın yanı sıra DYP Fethiye İlçe Başkanlığı görevlerinde de bulunan Şakir Kandönmez için Fethiye Belediyesi önünde düzenlenen törene yoğun katılım oldu. Türk Bayrağının yanı sıra Fethiye Belediyesi bayrağının sarılı olduğu tabutu önünde Zabıta görevlileri nöbet tuttu.

Törene; Şakir Kandönmez’in eşi Fahriye Kandönmez, Oğlu Fethiye Demokrat Parti İlçe Başkanı Osman Kandönmez, Erkin Kandönmez, Erhan Kandönmez, Muğla Eski Milletvekili Sami Gökmen, siyasi partilerin yöneticileri, STK başkan ve üyeleri, muhtarlar, bazı belediye meclis üyeleri ile belediye personeli ve çok sayıda vatandaşın katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Eski Belediye Başkanı Şakir Kandönmez Taşyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.