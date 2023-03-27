Ermaş Muğlaspor’da Urhan ile yollar ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta mücadele eden Ermaş Muğlaspor, Didim Belediyespor karşılaşmasında kendi evinde yenilmesinin ardından Teknik Direktör Egemen Urhan ile yollar ayrıldı.

Ermaş Muğlaspor tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı,” Yönetim kurulumuz ile teknik direktörümüz Egemen Urhan arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Teknik direktörümüz Egemen Urhan’a kulübümüze yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz ”ifadesi kullanıldı.