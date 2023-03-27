Son Dakika
Ermaş Muğlaspor’da Urhan ile yollar ayrıldı
BÖLGESEL AMATÖR LİG 9. GRUPTA MÜCADELE EDEN ERMAŞ MUĞLASPOR DİDİM BELEDİYE SPOR KARŞILAŞMASINDA KENDİ EVİNDE YENİLMESİNİN ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖRÜ EGEMEN URHAN TAKIMDAN İSTİFA ETTİ.
MUĞLA 27.03.2023, 11:25
Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta mücadele eden Ermaş Muğlaspor, Didim Belediyespor karşılaşmasında kendi evinde yenilmesinin ardından Teknik Direktör Egemen Urhan ile yollar ayrıldı.
Ermaş Muğlaspor tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı,” Yönetim kurulumuz ile teknik direktörümüz Egemen Urhan arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Teknik direktörümüz Egemen Urhan’a kulübümüze yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz ”ifadesi kullanıldı.