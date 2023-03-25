Demet Akalın Marmaris’te İranlılara konser verdi

Pop şarkıcısı Demet Akalın Nevruz Bayramı için Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen İranlı turistlere konser verdi. Alkolsüz düzenlenen konser etkinliği beş yıldızlı otelin performans salonunda yaklaşık bin İranlı turistin katılımı ile gerçekleşti.

Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Demet Akalın dün akşam Siteler Mahallesi’nde bulunan beş yıldızlı bir otelde Nevruz bayramı için Marmaris’i tercih eden İranlı turistlere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser başlangıcında özel bir tur operatörünün yetkilisi Hamdi Artuk’un çiçek verdiği sanatçı Ramazan ayı bittikten sonra İran’a gidip gezmek ve özellikle türbeleri ve tarihi yerleri gezmek istediğini belirterek İran yemeklerini de çok sevdiğini belirtti.

Konserde yaklaşık 10 şarkı seslendiren Akalın 2 saat sahnede kalarak İranlı turistlerin hayranlıklarını kazandı.