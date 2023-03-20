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Datça’da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 20.03.2023, 20:01
Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında fiber tekne içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk eti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 6 düzensiz göçmeni kurtarıldı.