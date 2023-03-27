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Datça’da 59 düzensiz göçmen kurtardı
MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA İÇİNDE YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİK UNSURLARI TARAFINDAN TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLEN 59 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI.
MUĞLA 27.03.2023, 19:12
Muğla’nın Datça İlçesi açıklarında içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.