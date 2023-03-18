Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında öğrencilerin gösterimi büyük beğeni topladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ’Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü vesilesiyle’ gerçekleştirilen program katılımcılardan büyük beğeni topladı.

15 Temmuz Şehitleri Salonu’nda gerçekleştirilen program, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal eden tüm aziz şehitlerin, manevi huzurlarında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tören Sunucusu Mustafa Tuğlu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü’ mesajı okundu.

Günün anlam ve önemiyle ilgili açılış konuşmasını, Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürü Mustafa Akgül gerçekleştirdi. Akgül konuşmasında, Çanakkale Zaferi’nin Türk ve Dünya tarihi açısından önemine ve Çanakkale ruhuna değinerek, “Çanakkale zaferini elde ettiğimiz süreçlerdeki milletimizin gösterdiği kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadelenin o gün olduğu gibi; deprem felaketleri ve sel baskınları sebebiyle en ağır kayıplar verdiğimiz bugün de gün yüzüne çıktığını görmekteyiz” dedi.

Ardından Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ’Çanakkale Ruhumuzda Var!’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında ilçe birincisi olan öğrencilere, Vali Orhan Tavlı tarafından ödülleri takdim edildi.

İlkokullar arası resim yarışmasında ilçe birincisi olan Atatürk İlkokulu öğrencisi Rana Koçar, ortaokullar arası şiir yarışması ilçe birincisi olan Kötekli Salih Zeki Gür Ortaokulu öğrencisi Denizhan Yavaş ve liseler arası kompozisyon yarışması birincisi olan Turgutreis Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Soydan, Vali Orhan Tavlı’nın elinden plaketlerini aldı.

Ödül töreninin ardından Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi’nin hazırlamış olduğu ’Çanakkale Ruhumuzda Var!’ temalı program icra edildi. Söz korosu, müzik , skeç ve video gösteriminin yer aldığı Çanakkale ruhunu anlatan program, ayakta alkışlarla son buldu.

Program sonunda Vali Tavlı, il protokolü ile birlikte fuaye alanında yer alan ’Çanakkale Geçilmez’ konseptli platformu ve Çanakkale’de Türk askeri konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Programa Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra il protokolü, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.