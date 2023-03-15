Çağdaş Bodrum Spor şampiyonluk yolunda

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele veren Borum’un takımı Çağdaş Bodrum Spor, 6 Şubat tarihinde oynanması gereken, ancak 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle ertelenen 18. hafta mücadelesinde Sigortam.Net ile İstanbul’da karşılaştı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi‘nde gerçekleşen karşılaşmaya 35 puanla lig ikincisi olarak çıkan ve maça rakibine oranla hızlı başlayan Bodrum’un Takımı, ilk çeyreği 18-18 geride geçerken, ilk yarıyı, 31- 45 rakibinin gerisinde tamamladı.

Maçın başlama düdüğüyle daha iyi bir oyun sergileyen Çağdaş Bodrum Spor, üçüncü çeyreği 62-55 önde tamamlarken, oldukça çekişmeli geçen son çeyrekte maçın son düdüğüyle 78 - 72 galip tamamlayarak hedefi olan süper lig yolunda önemli bir puanı hanesine yazarak 21. haftaya giriş yaptı.

Maça, Hakan Yapar, Chris Warren, Fatih Cantitiz, Horace Spancer, Erdem İlter ilk beşi ile sahaya çıkan çıkan ve oynadığı organize oyunları ile maçta üstünlüğü elde eden Çağdaş Bodrum Spor yeni baş antrenörü Ender Arslan, maç sonrasında yaptığı açıklama ile şunları söyledi;

Bizim için bu erteleme maçını kazanmak hayati önem taşıyordu çünkü liderliği averajla elimize geçirmiştik. Sadece bir maç eksiğimiz vardı. Şimdi "Tam anlamıyla ligin lideriyiz" diyebiliriz. Sigortam.net de çok iyi bir takım. Şuan biraz sıkıntı yaşıyor gibi gözükse de baktığınız zaman bu ligin en değerli 3-4 kadrosundan birsi bana göre. O yüzden zor bir deplasmandı. Çok zor geçeceğini biliyorduk çünkü reaksiyon da bekliyorduk. Açıkçası her şey beklediğimiz gibi gitti ama oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ediyorum. Çok zamanımız olmamasına rağmen çok iyi hazırlandık. Çok kritik bir galibiyet ile buradan Bodrum’a dönüyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz.” Dedi.

Misli.Com Türkiye Basketbol Ligi’nde 21. hafta maçında kendi evinde seyircisinin desteğiyle mücadele verecek olan Çağdaş Bodrum Spor, 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 18.00’da Bitez Bodrum Spor Salonu’nda Ankaragücü Mamak Belediyesi ile karşılaşacak.

Çağdaş Bodrum Spor’un 20 Mart Pazartesi günü Ankaragücü Mamak Belediyesi ile oynayacağı, karşılaşmaya tüm Bodrumlu sporseverler davet edildi.