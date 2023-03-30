Büyükşehir’den Bodrum’da gönüllü ateş savaşçılarına eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı, kentin doğal afetlere hazırlıklı olması için talep eden vatandaşlara ilgi ve becerilerine göre eğitim vererek gönüllü itfaiyeci olmalarını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi gönüllü itfaiyecilik yönergesinin hayata geçmesiyle çalışmalarını hızlandırdı ve Bodrum’da başvuruda bulunan 27 gönüllüye 40 saat A Sınıfı Gönüllü İtfaiyeci Eğitimi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangın, su baskınları, arama kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücünü arttırmak, sivil vatandaşları da bilgilendirerek ekibe dâhil etmek için gönüllü itfaiyeci eğitimlerini geçen yıl başlattıklarını açıkladılar. Gönüllü itfaiyeci eğitim alacak olanları 5 gün boyunca; yangın, su baskınları, ipli erişim, ilk yardım derslerinde detaylı bir sürecin içinden geçiren ekipler, eğitim boyunca teorik ve uygulamalı alanlarda performans kontrolü yapıyor son olarak da yazılı sınava tabi tutuyorlar. Bu süreçlerde başarılı olarak geçen vatandaşlar gönüllü ekibine dâhil ediliyor.

Gönüllü itfaiye eğitimine katılan Suat Tuğ, “İtfaiye gönüllüsü olmak için eğitimlere katıldım. Amacımız ilimizdeki ve diğer illerdeki felaketlerde insanlara yardımcı olabilmek. İçinde bulunduğumuz bu istasyonda gözümüz kapalı vaziyette maske ve kasklar takılı bir şekilde duman ve yangın altında istasyonu bitirme eğitimini tamamladık.

Bodrum’da gönüllü itfaiye eğitim programına katılan sağlık personeli Mustafa Karakaş, “Yakın zamanda yaşanan depremlerde etkin görevlerde bulundum. Ama daha aktif ve daha etkili görevlerde bulunabilmek için Bodrum’da gönüllü arkadaşlar grubu oluşurduk. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından amirlerimiz bizlere 5 günlük bir eğitim verdi. Etkili bir eğitim oldu. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı diğer ilçelerde de başvurulara göre gönüllü itfaiyeci eğitimlerine devam etmeyi planlıyor.