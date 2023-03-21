Büyükşehir Acil Müdahale Aracı ile depremzede candostların yanında

Muğla’ya gelen depremzede ailelere her türlü desteği veren Büyükşehir Belediyesi depremzede ailelerin kedi ve köpekleri için de Acil Müdahale aracı ile hizmet veriyor. Kedi ve köpeklerin bakımları, tedavileri, aşıları acil müdahale aracında yapılıyor ve ailelere mama desteği veriliyor.

Türkiye’nin en gelişmiş Geçici Hayvan Bakımevi’ni Muğla’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde kullanılmak üzere iç donanımında açılır- kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan Acil Müdahale aracını hizmete sundu. Acil Müdahale Aracı sahipsiz sokak hayvanlarının acil durumlarda ilk müdahalesinin yerinde yapılabilmesi için tasarlandı ve Geçici Hayvan Bakımevi’nde hizmete başladı.

Deprem bölgesinden Muğla’ya gelen ailelerin kedi ve köpeklerinin bakımları, tedavileri, aşıları için Büyükşehir Acil Müdahale aracı depremzede ailelerin ikamet ettikleri yere uzman ekipleri ile gidiyor. Tam donanımlı araç içinde gerekli hizmetler verilerek candostların yanında olunuyor.