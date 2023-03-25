Büyükler Kürek Türkiye Şampiyonası Köyceğiz’de yapılacak

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi kürek yarışlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası, 29-31 Mart tarihlerinde Köyceğiz Gölü’nde gerçekleştirilecek. Yarışlarda sezonun büyükler kategorisi şampiyonu belli olacak.

Köyceğiz Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilecek Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 10’dan fazla kulüp ve 150’yi aşkın sporcu, 2000 metrelik parkurda kürek çekecek. Yarışlarda Büyükler, U23 ve Master kategorilerinde Tek Çifte, İki Çifte, İki Tek, Dört Çifte, Dört Tek ve Sekiz Tek Dümencili tekne sınıflarında mücadele edilecek. Büyükler kategorisinin şampiyonu ise bu yarışlar sonunda belli olacak. Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası yarışları boyunca depremde hayatını kaybeden kürek sporcuları ise anılmaya devam edilecek. Depremde yaşamını yitiren Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mir Berke Mutlu, Halil İbrahim Elvermez, Mehmet Kadir Özbilgin ve Alper Efe Taştaş, Türkiye Kürek Federasyonu yetkilileri tarafından ödül töreninde anılacak.