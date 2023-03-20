Bodrum’da "Sihirli Gemi" adlı çocuk oyunu sahnede

İlk kez 27 Mart 2018 Dünya Tiyatro Günü’nde perdelerini açan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), beşinci yılını Sihirli Gemi adlı çocuk oyununun prömiyeri ile karşılıyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni çocuk oyunu Sihirli Gemi’nin prömiyerini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize olarak ilçedeki ilköğretim çocukları ile yapıyor. Oyun, 1 Nisan Cumartesi’den itibaren, her cumartesi saat 14.00’te minik seyircilerini bekliyor olacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Deniz Alpan’ın yazdığı oyunda, aynı bölümün öğrencileri de oyuncular arasında bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından ve aynı fakültenin mezunu Sertaç Aydın oturuyor.

Sihirli Gemi, denizleri kurtarmaya geldi

Dünya’da ve de özellikle üç tarafı denizle çevrili Türkiye’de çok önemli olan deniz kirliliği sorununa odaklanan Sihirli Gemi, renkli rejisi, özgün şarkıları ve danslarıyla seyircilerini korsanların, papağanların, balıkların dünyasına davet ediyor. Çocukların bakışıyla deniz kirliliğinin sebeplerinden ve sonuçlarından bahsederken bu dünyanın tüm canlılara ait olduğunu vurguluyor. Hava kirliliği, orman yangınları, termik santraller gibi ekolojik sorunların bir bütün olduğunu yansıtan oyun, küçük seyircilerini eğlendirirken deniz sevgisinin önemini gösteriyor.

BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen oyunla ilgili şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz bu zor şartlarda en çok yıpranan kesimin çocuklar olduğu bilinci ve sorumluluğuyla onlara güzel bir çocuk oyunu hazırladık. Dünya Tiyatro Günümüzü onlarla da kutlayacağız. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum”

Oyunun yönetmeni Sertaç Aydın ise duygularını, “İlk kez bir çocuk oyununun yönetmenliğini yapmak beni oldukça heyecanlı, keyifli ve sihirli bir yolculuğa sürükledi. Sihirli yolculuğumuzun bu kadar keyifli olmasını sağlayan, bana inanıp destekleyen ekip arkadaşlarımın her birine tüm kalbimle teşekkür ederim” dedi.

Başkan Aras “İklim krizine karşı mücadele önceliğimiz”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bütün dünyanın başlıca sorunu olan iklim krizi ve ona yol açan ekolojik sorunları bir çocuk oyunu ile dile getiren Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür ederken, “Biliyoruz ki çocuklar bizim geleciğimiz. Bodrum Belediyesi olarak bir taraftan önemli iklim çalışmaları gerçekleştirirken bir taraftan da çocuklarımıza tiyatronun öğretici yönüyle önemli mesajlar vereceğiz. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.