Bodrum’da kaçak iskelelerin kaldırılması sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre, rekreatif amaçlı iskeleler için başlatılan denetimler, denize girmenin mümkün olduğu kumluk ve çakıllık kıyı alanlarında bulunan tüm iskeleleri kapsıyor. Getirilen bu yeni düzenlemelerin ardından, Gümbet’te 46 adet, Bitez’de 10, Müsgebi-Yahşi plajında 5, Türkbükü sahilinde 2 adet iskele yıkımı gerçekleştirildi. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Koyunbaba ve Yahşi’de iki kaçak ve ruhsatsız iskelenin sökümünü gerçekleştirdi. Koyunbaba Mahallesi’nde 125 Ada 12 parselin deniz cephesindeki 60 metrekarelik kaçak ve ruhsatsız iskele ve platform ekiplerin müdahalesi ile kaldırıldı.

Yahşi Mahallesi Kargı Plajı’nda, devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kumsal ve deniz yüzeyinde 500 metrekarelik çelik ve ahşap konstrüksiyondan imal edilmiş kaçak ve ruhsatsız iskele belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Yarımada genelinde, izinli ruhsatlı olan iskelelerin ilgili yeni yönetmelik gereğince ruhsat süreleri bitiminde ruhsatları yenilenmeyerek kaldırılacağı bildirildi.

Ekiplerin, yasal süreçleri tamamlanan kaçak ve ruhsatsız yapıların belirlenen planlama dahilinde yıkım işlemlerinin yapıldığına dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine aykırı hareket eden, kıyı kullanımını adeta kendileri için özelleştirenlere karşı mücadelenin süreceğini söyledi.