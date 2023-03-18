Bodrum’da Çanakkale Zaferi’nin 108. yılı kutlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı’ndaki törene ilk olarak Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören, askerlerin saygı atışı ile sona eren çelenk sunma töreninin ardından program Herodot Kültür Merkezi’nde devam etti. Kültür merkezindeki program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, şehitler ve 6 Şubat’taki depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı ile başladı. İsmail Nur Ölmez isimli öğrencinin okuduğu Kuran Tilaveti sonrası İmam Hatip Lisesi’nin müdürü Yusuf Özden, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi.

Emir Kutay Erkan adlı öğrencinin ’Çanakkale Geçilmez’ şiirini okuması ile devam eden programda ’Ruhumuzda Var’ adlı slayt izlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı, Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan ’Çanakkale’ oyununun sahnelenmesi ile son buldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına; Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Yamalı, Adalet Komisyonu Başkanı Engin Koç, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Kemal Berber ve gaziler, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.