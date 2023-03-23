Bodrum’da bahar operasyonları

Muğla’nın Bodrum ilçesinde birçok mahallesinde KOM ekipleri tarafından bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri suçluların yakalanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan KOM ekipleri eş zamanlı olarak 14 farklı adrese operasyon düzenledi. Bodrum ilçesinde yüksek faiz karşılığında tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen 5 adrese, organize suç faaliyeti çerçevesinde silah bulunduran 3 adrese ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 6 ayrı adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör 140 adet fişek, 5 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 2 gram esrar maddesi, 2 adet sanayi tipi sigara sarma makinası, 2 adet kompresör, 60 bin sigara ve 150 bin boş makaron ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda H.T , R.K , T.Ö , Y.K , K.Ö , N.Y , T.Y , N.Y , S.K ve E.O isimli 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde operasyonların devam edileceği bildirildi.