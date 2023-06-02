Bodrum’da altyapısı tamamlanan yerler asfaltlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi yapımını gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Bodrum’da süren altyapı yatırımları çerçevesinde kazı yapılan bölgeler, modern üstyapı çalışmalarıyla yenileniyor. Ekipler kazılan yerlerde parke kaplama, sıcak asfalt ve farklı çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

Bin 600 metresi tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahallelerini kapsayan 518 Milyon TL’lik kanalizasyon projesinde yaklaşık 97 bin metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı. Çalışmalarda altyapı projelerinde son yaklaşılırken, hattın geçtiği bölgelerde üstyapı yenileme çalışmaları başlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliği ile Akyarlar’da bulunan 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolda çift taraflı sıcak asfalt imalatının Bin 00 metresi tamamlandı.

Yalıkavak’ta bakım onarım çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyarlar’da sıcak asfalt çalışmalarını sürdürürken diğer yandan Yalıkavak Mahallesinde bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Ekipler Yalıkavak Mahallesi İnönü Caddesinde sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarını önümüzdeki günlerde tamamlayacak.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu altındaki yollar

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda Bodrum’da 175, Fethiye’de 154,30, Kavaklıdere’de 42,10, Menteşe’de 391,50, Milas’da 453,50, Ortaca’da 83,3, Yatağan’da 161,10, Dalaman’da 116,5, Datça’da 63,6, Marmaris’de 91, Köyceğiz 182,6, Seydikemer’de 343, Ula’da 88,9 kilometre olmak üzere sorumluluğumuzda toplamda 2 bin 346,40 kilometre uzunluğunda yol ağı bulunuyor. Bu yollarda 2014 yılından bu yana 2 Bin 869 km’lik 1 . Kat, 2.kat sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları yapıldı.