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Bodrum’da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA 08.12.2022, 13:04 08.12.2022, 13:13
Bodrum’da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

#37 düzensiz #Bodrum #Muğla
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