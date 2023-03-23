Başkan Oktay, ilk sahurda depremzede konuklarla buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bir otelde misafir edilen depremzede vatandaşlarla sahur sofrasında buluştu.

Ramazan ayının başlamasıyla ilk sahur gece yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ilk sahurda Siteler’de bir otelde konaklayan depremzede vatandaşları yalnız bırakmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı sahurda zor günlere rağmen birlikte olmanın güzel olduğunu ifade eden Başkan Oktay şunları söyledi; “İlk sahurumuzu çok özel konuklarımızla birlikte yaptık. Deprem bölgesinden gelen misafirlerimizle beraber aynı sofrada buluştuk. Hepimizi derinden yaralayan depremde kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha yad ederek, gelecek güzel günler için dualar ettik”

Ramazan ayının ilk sahurunda oruca birlikte niyetlendikleri için büyük mutluluk duyduklarını ifade eden depremzede misafirler de, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Oktay’a teşekkür etti.