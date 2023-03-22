Başkan Oktay: “Huzur ve bereketiyle gelen bir Ramazan olsun”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında, deprem felaketinden sonra zor günler geçiren ülkenin Ramazan ayında bolluk, bereket ve huzura kavuşmasını diledi.

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da dayanışmayı, birliği, beraberliği güçlendirdiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Birlik ve beraberlik duygusunun doyasıya yaşandığı mübarek Ramazan ayı bizleri birleştiren, dargınlıkların unutulduğu, küslüklerin sona erdiği yılın çok özel zamanlarından biridir. Ancak bu sene yaşadığımız deprem felaketinin ardından yaralarını saracağımız, dayanışma ruhunu sonuna kadar yaşatacağımız, birlikte olma hissini daha çok yaşayacağımız bir ay olacak. Ülke olarak hep birlikte Ramazan ayının manevi huzurunu yaşayacağız” ifadesini kullandı.

Marmaris Belediyesi olarak Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Oktay, “Marmaris Belediyesi ve Huzurevi Derneği işbirliğiyle, Huzurevi mutfağında pişirilen yemekleri Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla paylaşacağız. Ramazan kolilerimizi de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Bolluk, bereket ve huzur ile gelen bir Ramazan Ayı hepimize kutlu olsun” diye konuştu.