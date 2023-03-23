Başkan Oktay, gece fırınları inceledi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan ayının ilk gecesinde yoğun bir tempoya giren fırınları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilk sahur gecesinde Ramazan ayı nedeniyle yoğun çalışan iş kollarından biri olan fırıncıları ziyaret etti. Başkan Oktay gittiği iş yerlerinde hem üretim yapılan mutfakları inceledi, hem de fırın çalışanlarına hayırlı işler diledi. Ramazan ayının ilk günü, gece saat 04.00’te gerçekleştirilen ziyaretlere CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı da yer aldı.

Tüm esnaflara hayırlı Ramazanlar ve bol kazanç dileyen Başkan Oktay, “Ramazan’ın ilk gecesinde işleri gereği bizler uyurken çalışan, gece saatlerinde pide ve ekmek üreten fırıncı kardeşlerimizi ziyaret ettik. Hem bol kazanç hem de hayırlı ramazanlar diledik. Emekleri için hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.