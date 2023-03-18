Başkan Aras yol çalışmalarını inceledi

Deprem bölgesindeki çalışmaları koordine etmek için aralıklarla Hatay ve Malatya’ya giden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kentteki çalışmaları da yakından takip ediyor. Turgutreis, İslamhaneleri, Dereköy ve Gümüşlük Mahallelerinde saha ziyaretlerinde bulunan Başkan Aras, çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Aras, altyapı ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği bölgelerde başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, ilgili birim müdürleri ve ilgili firma yetkilileriyle birlikte incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Turgutreis Mahallesinde meydan ve iş merkezi projesi alanında incelemelerde bulunarak saha ziyaretine başlayan Başkan Aras daha sonra İslamhaneleri Mahallesi Muhtarı Mustafa Can ile birlikte altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda sürdürülen üst yapı çalışmalarını inceleyerek vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

Dereköy Mahallesi’nde Muhtar Cemal Akhan ile birlikte, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerileri dinleyerek yerinde inceleme yapan Başkan Aras, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Halk Eğitim Merkezi ile Dereköy Muhtarlığı iş birliğinde faaliyet gösteren salonu ziyaret etti. Başkan Aras, mahalle halkına çeşitli kursların verildiği salonda kursiyerlerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buradan Gümüşlük Mahallesi’ne geçen Başkan Aras, Muhtar Zeki Pay ile birlikte incelemelerde bulundu. Gümüşlük sahilinde geçtiğimiz hafta etkili olan fırtınada iş yerleri zarar gören esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aras, Gümüşlük Kafe’de vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Başkan Aras saha ziyareti boyunca esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini birebir dinlerken, bazı vatandaşlar deprem bölgesinde yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Aras’a teşekkür etti.