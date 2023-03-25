Ağa Bahçesi Konağı restorasyonunda sona gelindi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla evi mimarisi özellikleri ile dikkat çeken Ağa Bahçesi Konağı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Korunmuş yapısı, tarihi konutları ile dikkat çeken Muğla’da bir tarihi bina daha kent kültürüne kazandırılıyor. Muğla’nın Menteşe ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak Ağa Bahçesi Konağı yenileme çalışmalarında sona gelindi. 19. Yüzyılda yapıldığı düşünülen, Muğla evi mimarisi ile dikkat çeken, yapılan çalışmalarda hamamda ısı dağıtımı için kullanılan tarihi cehennemliklerinde gün yüzüne çıkarıldığı tarihi Ağa Bahçesi Konağı’nın yenileme çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanıyor.

Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ağa Bahçesi Konağı’nın aslına uygun yenileme sonrası Muğla kent dokusuna, kültürüne ve Muğlalı vatandaşlara hizmet edeceğini söyledi.