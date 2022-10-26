358 yolcuyla Bodrum’a geldi

2016 yılında İtalya’da üretilen 210 metre uzunluğunda 28 metre genişliğindeki Seabourn Encore, yeniden Bodrum’a geldi. Çeşme Limanı’ndan ilçeye gelen toplam 600 yolcu kapasiteli kruvaziyerde çoğunluğu Amerikan ve İngiliz olmak üzere toplam 358 yolcu, 426 personel bulunuyor.

41 bin 865 grostonluk 6 katlı yolcu gemisinden inen yolcular, ilçenin tarihi turistik yerlerini gezdi. Seabourn Encore isimli yolcu gemisi, gece saatlerinde Yunanistan’ın Rodos Limanı’na gitmek üzere Bodrum’dan hareket edecek.