2023 yılı turizm beklentisi yüksek

Muğla İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde, Muğla’nın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak ve yürütülen faaliyetlerde koordinasyon sağlamak amacıyla oluşturulan Muğla Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun 6. Toplantısı gerçekleştirildi.

Turizmciler, Oda Başkanları ve üyeleri başta olmak üzere deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve bölgeden Muğla’ya gelen afetzede misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için el birliği ile çözümler üretildiğini belirten Vali Orhan Tavlı, gıdadan barınmaya, giyimden ilaca ve hijyen malzemelerine kadar, insani yardım malzemelerinin toplanması, AFAD ve Valilik koordinasyonuyla bölgeye ulaştırılmasında odaların hep birlikte seferber olduğunu ifade etti.

Vali Orhan Tavlı konuşmasına şöyle devam etti. “Bir yandan bölgeye yardım malzemelerimiz hızla ulaşırken diğer taraftan da Muğla’daki otelciler birliklerimiz, üyeleri ve çalışanları otellerinin kapılarını depremzedelere açtılar. Depremden etkilenen illerden Muğla’mıza gelen misafirlerimize en üst düzeyde konaklama imkânı sağladılar. Kendilerine ve emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum”

Yaptıkları çalışmalardan dolayı Türkiye Turizm tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) teşekkür ederek konuşmasına başlayan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş turizm sezonundan beklentinin yüksek olduğunu belirterek 2023 turizm sezonunun ve ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

Uluslararası tur operatörlerinin Türkiye’ye ve Muğla’ya olan ilgisinin artarak devam ettiğini kaydeden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, “2023 yılında hep birlikte yaralarımızı saracağız. 2023 turizm hedefimizde bir değişiklik yok. Bu yıl ülkemizde 60 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy tarafından gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ile markalaşma çalışmaları, dijital PR çalışmaları, kültürel rotalar ve sürdürülebilir turizm çalışmaları hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi.