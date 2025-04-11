Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Fransız Enstitüsü Türkiye iş birliğiyle Menteşe’de “Mediterraneo – Akdeniz Baskı Altında” fotoğraf sergisi ve “Doğu’dan Batı’ya Akdeniz” belgesel gösterimi düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve InstitutFrançais (Fransız Enstitüsü) Türkiye iş birliğiyle Menteşe’de “Mediterraneo– Akdeniz Baskı Altında” adlı fotoğraf sergisi ve ‘Doğu’dan Batı’ya Akdeniz’ belgesel gösterimi düzenledi.

Tarihi Sekibaşı Hamamı’nda açılan sergi, ünlü kaşif Laurent Ballesta’nın Korsika’daki sualtı fotoğraflarıyla Tony Viacara’nın Gökova Körfezi ve Bodrum’da çektiği kareleri bir araya getirdi.

Çevre sorunlarına dikkat çeken sergi, 7 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde gösterilen belgesel, deniz biyoloğu Mert Gökalp’in sunumuyla izleyicilere Akdeniz’in doğasını yakından tanıttı.

Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland, “Birlikte çalışarak sorunları çözebiliriz. Bu sergi, Akdeniz’i korumanın önemini gösteriyor” dedi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Akdeniz ortak mirasımız. Bu sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluyuz” diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, Akdeniz'in alarm verdiğine dikkai çekerek, "İklim krizi ve kirlilik doğal dengeleri tehdit ediyor. Bu sergi, denizlerin büyüleyici dünyasını koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Akdeniz bizim ortak mirasımız ve ortak hafızamızdır. Akdeniz kültürü korunması gereken bir mikro kültürdür. ” diye konuştu.