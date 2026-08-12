Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, '25 yıl asırlara sığmayacak hizmetlerin asil Türk milletiyle buluşmasına vesile olduk. Herkes kendine yakışanı yapar. Birilerinin neler yaptıklarını biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Birileri ellerine geçirdikleri kamu imkanlarını nasıl har vurup harman savuruyorlar, o imkanları nasıl maalesef yolsuzluk ve yozlaşmaya vesile kılıyorlar, onları muhakkak sizler takip ediyorsunuz' dedi.

Bakan Kacır, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi ve Döğer beldesinde belediyelerin düzenlediği toplu açılış programına katıldı. AK Parti'nin bu hafta gerçekleştirilecek olan 25 kuruluş yıldönümüne değinen Bakan Kacır, 'Bu hafta cuma günü, 14 Ağustos 2026, AK Partinin 25. yaş günü. Bir çeyrek asır geride kaldı ve gerçekten bu çeyrek asır, 25 yıl asırlara sığmayacak hizmetlerin asil Türk milletiyle buluşmasına vesile olduğumuz pek çok eseri, projeyi, sayısız hizmeti aziz milletimizle buluşturduğumuz bir dönem oldu. İnşallah daha nice 25 yıllara diyorum. Sizlerin desteğiyle ve duasıyla inşallah Rabbim bizlere Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeyi ve tam bağımsız Türkiye iddiasını, hedeflerini en yükseğe çıkarabilmeyi nasip etsin diyorum. Bu süreçte milletimizin beklentilerine, ihtiyaçlarına, taleplerine cevap vermekte bizler için siyaseti ancak halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla yapan bir kadro için en büyük mutluluk ve bahtiyarlık vesilesidir. Herkes kendine yakışanı yapar. Birilerinin neler yaptıklarını biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Muhakkak haberlerde, takipte, gözlemdesiniz. Birileri ellerine geçirdikleri kamu imkanlarını nasıl har vurup harman savuruyorlar, o imkanları nasıl maalesef yolsuzluk ve yozlaşmaya vesile kılıyorlar, onları muhakkak sizler takip ediyorsunuz. Ama bu tarafta işte dur durak bilmeksizin, yorulmak nedir bilmeksizin çalışan bir AK kadro var' diye konuştu.