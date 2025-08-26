Birinci, ‘adli kontrol tedbiri’ talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık sorgusu öncesi açıklamalarda bulunan Birinci, "Bu işten aklanarak çıkacağız. Ben mesleği nasıl ifa edeceğime kendim karar veririm" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, tutuklu bulunan bir şüpheli ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdiği iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmıştı.

Söz konusu iddialar için, Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılığa soruşturma izni verilmesinin ardından Birinci, ‘şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi

Birinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ki ifadesinin ardından ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mücahit Birinci’nin Hakimlik işlemleri sürüyor.

"Bu işten aklanarak çıkacağız"

Öte yandan savcılık sorgusu öncesi açıklamalarda bulunan Birinci, "İlk şikayeti duyduğum zaman adliyeye geldim. Adliye bizim ikinci evimiz, adliyelerden çıkmıyoruz, bizim işimiz bu. Başsavcılık bizi ne zaman çağırırsa, gelmeyi ilke edinmiş bir insanım. Bu ilkeyi yerine getiriyorum şimdi, ifademi vereceğim. Bu işten aklanarak çıkacağız. Meslekte aklanarak çıkacak. Ben mesleği nasıl ifa edeceğime kendim karar veririm" şeklinde konuştu