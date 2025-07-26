Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesini güncelledi. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin kredi notunun bir kademe yükseltilerek "Ba3" seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Moody's, bu artışın temel gerekçesi olarak, ekonomi yönetiminde sergilenen güçlü performansa ve para politikasında sürdürülen ortodoks duruşa işaret etti.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların etkisine dikkat çekilerek, “Uygulanan para politikası, enflasyonist baskıları kalıcı biçimde hafifletmeye, ekonomik dengesizlikleri azaltmaya ve Türk lirasına olan güveni yeniden tesis etmeye başlamıştır” denildi.

Kuruluş, aynı zamanda politika yapımındaki etkinliğin artmasının not artırımında belirleyici rol oynadığını vurguladı. Bununla birlikte, politika değişikliği riskinin azaldığına dair güçlü bir algının oluştuğu, ancak bu riskin tamamen ortadan kalkmadığı ifade edildi.

Görünüm “Durağan”a Çekildi

Moody’s, Türkiye’nin kredi notu görünümünü ise “pozitif”ten “durağan”a çevirdi. Bu değişiklikle ilgili olarak yapılan değerlendirmede, “Görünümdeki revizyon, Türkiye’nin kredi profilinde yukarı ve aşağı yönlü risklerin şu an için dengelendiğini göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, mevcut reform sürecinin sürdürülmesi halinde Türkiye’nin dış pozisyonunda daha fazla iyileşmenin mümkün olabileceği ifade edildi. Özellikle enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltmaya yönelik yapısal reformların ihracatın rekabet gücünü artırabileceği ve dış şoklara karşı kırılganlığı azaltabileceği vurgulandı.

Son Not Artışı Temmuz 2024’te Gelmişti

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu en son 19 Temmuz 2024 tarihinde iki basamak yükselterek "B3"ten "B1"e çıkarmış ve görünümünü “pozitif” olarak belirlemişti. O dönemdeki artışın temelinde, yönetişim alanındaki iyileşmeler ve geleneksel para politikalarına dönüş süreci yatıyordu.

2025 yılının başında ise, 24 Ocak’ta yayımlanan raporda kredi notunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.

Bu son gelişme ile birlikte, Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesi, uygulanan ekonomi politikalarının uluslararası yatırımcılar nezdinde güven kazandığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.