Kuruluşundan bu yana yüksek kalite ve güven anlayışıyla hizmet sunan merkez, baştan sona yenilenerek araç teslimat ve eğitim hizmetlerini tek çatı altında sunan yapısıyla müşterilerine daha konforlu ve bütüncül bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesindeki Müşteri Merkezi’ni yeni yapısıyla hizmete açtı. Merkez, Mercedes-Benz Türk’ün yeni kurumsal kimlik yapılanması doğrultusunda yenilenerek kamyon müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlandı. Araç teslimat süreçlerinin yürütüldüğü, müşterilerin araçlarını daha yakından tanımalarını sağlayan teknik eğitimlerin ve profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen güvenli sürüş eğitimlerinin düzenlendiği merkez, modern ve müşteri odaklı yeni bir yapıya kavuştu.

Yenilenen mimarisi, müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan servis alanları ve güncellenen hizmet altyapısıyla Aksaray Müşteri Merkezi, markanın kalite, güven ve müşteri deneyim odaklı yaklaşımını fiziksel mekana taşıyarak müşterileri için daha bütüncül ve konforlu bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Bu dönüşümle birlikte Aksaray Müşteri Merkezi, Mercedes-Benz Türk’ün satış sonrası hizmetler ve müşteri deneyimi alanındaki küresel standartlarını sahaya yansıtan önemli temas noktalarından biri olarak konumlanıyor; markanın uluslararası kalite anlayışını, operasyonel mükemmeliyet ve hizmet tutarlılığıyla müşterilerle buluşturuyor.

Yenilenen Aksaray Müşteri Merkezi’nin açılışında konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Anadolu’nun kalbinde, Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz araçlarımızın müşterilerimizle ilk kez buluştuğu en önemli temas noktalarından biri olarak yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Aksaray Müşteri Merkezimizi, kamyon müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeniledik. Müşterilerimize temas ettiğimiz her noktada olduğu gibi burada da yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Operasyonel açıdan son derece kritik olan bu merkezimizden, son beş yılda iç pazar satışlarımız ve ihracatını gerçekleştirdiğimiz kamyonlarımız dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 111 bin araç teslimatı gerçekleştirdik. Son beş yılda 60 bine yakını iç pazarda, 50 binden fazlası da Avrupa’da 20’ye yakın ülkede yollara çıkan kamyonların yolunun başlangıç noktası olan bu merkez, hem ülkemiz hem de şirketimiz açısından büyük önem arz ediyor. Bugün Aksaray Müşteri Merkezimiz; gerçekleştirdiğimiz araç teslimatlarının yanı sıra müşterilerimize teknik ve güvenli sürüş eğitimlerinin sunulduğu, bilginin ve deneyimin paylaşıldığı, sürekli aktif bir temas noktası olarak konumlanıyor. Bayi ve yetkili servis ağımızda hayata geçirdiğimiz dönüşüme paralel olarak, Müşteri Merkezimizde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Müşteri deneyimi odağında yenilenen yapı

Yenilenen Aksaray Müşteri Merkezi, müşteri deneyimini merkeze alan modern bir yaklaşımla yeniden yapılandırıldı. Merkezde, müşterilerin merkezde geçirdikleri zamanı daha verimli ve konforlu hale getirmeyi amaçlayan yeni alanlar oluşturulurken; teknik ve güvenli sürüş eğitimlerinin gerçekleştirildiği eğitim ve konferans alanları da güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilendi. Ayrıca, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla müşteri geri bildirimlerinin etkin şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyan uygulamalar hayata geçirildi.

Çalışan konforu ve operasyonel verimlilik ön planda

Yenileme sürecinde, müşteri beklentilerinin yanı sıra Aksaray Müşteri Merkezi’nde görev yapan çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi de önceliklendirildi. Bu kapsamda, ofis ve toplantı alanları yeniden düzenlenirken, operasyonel verimliliği destekleyen çeşitli altyapı ve ortam iyileştirmeleri gerçekleştirildi.

Planlamadan uygulamaya yaklaşık iki yıllık dönüşüm süreci

Yenileme projesine ilişkin karar 2023 yılının sonunda alınırken, planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından yaklaşık iki yıl süren kapsamlı bir dönüşüm süreci yürütüldü. İstanbul ve Aksaray lokasyonlarında farklı departmanlardan oluşan proje ekibinin katkısıyla hayata geçirilen proje, geniş bir ekip çalışmasıyla tamamlanarak Aksaray Müşteri Merkezi’nin Mercedes-Benz Türk’ün yeni kurumsal kimlik yapılanması doğrultusunda, müşteri deneyimini odağına alan yeni yapısıyla hizmete açılmasını sağladı.