A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Türkiye: Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge (L), (Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)
Başantrenör: Daniele Santarelli
Azerbaycan: Kristina Besman, Yelizaveta Ruban, Polina Rahimova, Mariya Kirilyuk, Stepanenko, Yuliya Karimova (L), Ayshan Abdülazimova (Jeyran Imanova, Aynur Imanova, Bayaz Guluyeva (L), Kseniya Pavlenko)
Başantrenör: Faig Garayev
Setler: 25-14, 25-16, 25-22
Süre: 79 dakika (23, 27, 29)