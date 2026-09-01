Mercedes-Benz Travego, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yeni Sezon Yolculuğuna Eşlik Edecek

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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