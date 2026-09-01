A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Türkiye: Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge (L), (Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Azerbaycan: Kristina Besman, Yelizaveta Ruban, Polina Rahimova, Mariya Kirilyuk, Stepanenko, Yuliya Karimova (L), Ayshan Abdülazimova (Jeyran Imanova, Aynur Imanova, Bayaz Guluyeva (L), Kseniya Pavlenko)

Başantrenör: Faig Garayev

Mostafa Mohamed, Konyaspor'da
Mostafa Mohamed, Konyaspor'da
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Setler: 25-14, 25-16, 25-22

Süre: 79 dakika (23, 27, 29)