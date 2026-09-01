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Mavi-beyazlı ekipte Konyaspor karşılaşması öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmazken, hazırlıklar yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Konyaspor'u ağırlayacak. Mavi-beyazlılar, bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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