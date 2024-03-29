İftar programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan, Cumhur ittifakı Belediye başkan adayları, MHP İl ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Programda konuşan MHP İl Başkanı Yurdagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, 31 mart yerel seçimlerinde cumhur ittifakına destek istedi birlik ve beraberlik mesajı verdi.