Benzersiz sürüş deneyimi, üstün konfor, gelişmiş güvenlik önlemleri, zengin donanım özelliklerini bir arada sunan yeni ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ MG yetkili satıcılarında yerini aldı. 2 milyon 385 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni otomobiller Hybrid+ teknolojisiyle yüksek performans, verimlilik ve sürüş keyfini bir araya getiriyor. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, “MG ZS ve HS kendi segmentlerinde başarısını kanıtlamış modeller. Yeni nesil Hybrid+ modellerimiz markamızın satışlarına ciddi bir katkı sağlayacak. Hedefimiz yeni Hybrid+ ailesi ile satışlarımızı 3’e katlamak ve 2026 yılında sektörde en çok büyüyen marka olmak. Yeni modellerimiz, performans ve yakıt verimliliğini aynı anda en üst seviyede sunan teknolojileri ile zengin donanımlarının yanı sıra şık tasarımlarıyla da kullanıcıların dikkatini kısa sürede çekecektir” dedi.

Mobilitenin geleceğine yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken İngiliz markası MG (Morris Garages), yenilikçi modelleriyle gücünü daha da artırıyor. 2021 yılında Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye pazarına giriş yapan MG, yeni nesil Hybrid+ teknolojisine sahip yeni ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ modellerini satışa sundu. Markanın C-SUV ve D-SUV segmentlerindeki başarılı oyuncuları, yenilikçi Hybrid+ sistemleriyle yüksek performansı düşük tüketim değerleriyle kombine ediyor. MG ZS Hybrid+ Luxury, lansmana özel fiyatı ve cam tavan hediyesiyle birlikte 2 milyon 385 bin TL’den satışa sunuldu. MG HS Hybrid+ Luxury ise 2 milyon 995 bin TL’lik lansman fiyatıyla dikkat çekiyor.

Hedefimiz satışları 3’e katlamak!

MG ürün gamının yeni nesil Hybrid+ teknolojisine sahip modelleriyle daha da güçlendiğini söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, “MG ZS ve HS kendi segmentlerinde başarısını kanıtlamış modeller. Yeni nesil Hybrid+ modelleri markamızın satışlarına ciddi bir katkı sağlayacak. Hedefimiz yeni Hybrid+ ailesi ile satışlarımızı 3’e katlamak ve 2026 yılında sektörde en çok büyüyen marka olmak. Yeni modellerimiz, performans ve yakıt verimliliğini aynı anda en üst seviyede sunan teknolojileri ile zengin donanımlarının yanı sıra şık tasarımlarıyla da kullanıcıların dikkatini kısa sürede çekecektir. Yeni Hybrid+ modellerimiz, henüz satışa sunulmadan hem MG sahiplerinden hem de farklı markaları tercih eden kullanıcılardan güçlü bir ilgi gördü. MG markasını Türkiye’ye ilk aşamada elektrikli modellerle getirmiştik. O dönemde elektrikli pazarı toplam pazarın sadece yüzde 1 idi. Biz MG ile Türkiye’de elektrifikasyon sürecinin öncülüğünü yapan markaların başında yer aldık. Şimdi de yeni Hybrid+ modellerimizle hibrit pazarına güç ve hız katmayı hedefliyoruz” dedi.

Ortalama tüketimi sadece 5.1 litre!

C-SUV segmentinin iddialı oyuncusu ZS Hybrid+, zengin donanım özellikleri, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansı ile öne çıkıyor. MG’nin gelişmiş Hybrid+ teknolojisi ile donatılan ZS Hybrid+, performans, verimlilik ve sürüş keyfini ödünsüz bir şekilde bünyesinde birleştiriyor. Model, üst seviye güvenlik ve konfor özellikleri sunan yenilikçi teknolojilerle donatıldı. ZS Hybrid+, cesur ve geniş ön ızgarasından, LED farları ve arka stop lambalarına kadar, her açıdan dikkat çekici bir tasarıma sahip. MG'nin güçlü tasarım çizgisi göz önünde bulundurularak geliştirilen ZS Hybrid+’ın çarpıcı ön yüzü iki katmana ayrılıyor. Üst katmanda LED far grubu yer alırken, alt katmanda belirgin ve kendinden emin bir ızgara bulunuyor; bu da ZS Hybrid+’a etkileyici bir görünüm kazandırıyor. ZS Hybrid+ modelinin şık iç mekânı, yolculara konforlu yolculuklar yaşatmak için tasarlandı. Yumuşak ve kaliteli malzemelerin kullanımı ve ergonomik tasarım, içeride yüksek bir kalite hissi yaratıyor. Geniş hacim ve teknolojiyi birleştiren iç mekân düzeni, yaşam alanını konforlu hale getirirken, aynı zamanda sürücü ve yolcuların her ana fonksiyona kolayca ulaşabilmesini sağlıyor. ZS Hybrid+, geniş bagaj hacmi ile aileler için ideal bir model olarak öne çıkıyor. ZS Hybrid+, Luxury donanım seviyesi ile kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunacak. Luxury donanım seviyesi; lansman döneminde hediye edilen elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, LED farlar, 12,3'' gösterge paneli ve konsolun ortasına konumlanmış 12,3'' dokunmatik ekran, 6 hoparlörlü ses sistemi, 360 derece kamera sistemi, arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özelliklerle cömertçe donatılıyor. Ayrıca model, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, elektrikli ayarlanabilen, ısıtmalı ve otomatik katlanan yan aynalar, 6 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon gibi özelliklere de sahip.

Üstün Hybrid+ teknolojisi ile performans ve verimlilik bir arada!

MG ZS, Hybrid+ sistemiyle geleneksel hibrit teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yenilikçi sistem; merkezine güçlü bir elektrikli motor ve yüksek kapasiteli bir bataryayı almasıyla daha yüksek hızlarda elektrikli sürüşe imkân tanıyarak rakiplerinden ayrılıyor. Böylece ZS Hybrid+ uzun süre elektrikli sürüşe imkân tanırken daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor ve etkileyici ivmelenme değerleri sunuyor. Güçlü ve verimli Hybrid+ güç aktarma sistemi, toplamda 197 PS güç üretiyor. Hybrid+, mükemmel performansla birlikte rafine bir sürüş deneyimi sağlıyor. 1,83 kWh'lik bataryanın da bulunduğu bu gelişmiş sistem sayesinde ZS Hybrid+ 5,1 lt/100 km’lik (WLTP Birleşik) iddialı yakıt tüketim değeri ile sürüş maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlıyor. Üstün güvenlik sunan modelde, MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri çatısı altında Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Otomatik Acil Fren Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Desteği ve Şerit İhlal İkazı başta olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

224 PS güç, maksimum verimlilik, ileri seviye donanım!

Markanın D-SUV modeli HS Hybrid+ ise, 224 PS gücündeki Hybrid+ sistem gücüyle mükemmel performansla birlikte sürüş konforunu da en üst seviyeye çıkartıyor. MG HS, Hybrid+ sistemiyle geleneksel hibrit teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Teknolojide sınıf atlayan yeni sistem; 1,83 kWh yüksek kapasiteli bir batarya, 198 PS güç üreten bir elektrikli motor ile daha uzun ve daha yüksek hızlarda elektrikli sürüşe imkân tanımasıyla öne çıkıyor. Böylece HS Hybrid+ sürüş maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlamasının yanı sıra 0-100 km/h hızlanmasını da 8 saniyenin altında tamamlıyor. Hybrid+ güç aktarma sistemi, mükemmel performansla birlikte rafine bir sürüş deneyimi sağlıyor. MG’nin teknoloji harikası HS Hybrid+ Luxury, 19 inç alaşımlı jantları, aerodinamik ve keskin yan silüeti, ön ve arka modern far grubuyla çok dinamik görünüme sahip. Kullanıcılara sunduğu zengin teknolojiler ile sürüş deneyimini daha da etkileyici bir hale getiren iddialı model, 12.3 inç dijital gösterge paneli ile 12.3 inç dokunmatik ekranı birleştiren geniş yekpare ekran tasarımı, kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, vegan deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilen 6 yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş sistemi, 8 hoparlörlü hi-fi ses sistemi ile cömertçe donatılıyor. D SUV segmentinde konumlanan 4.670 mm uzunluğundaki model, 2.767 mm aks mesafesi ile çok geniş bir iç mekân sunuyor. Ayrıca, kullanıcıların ihtiyaçlarını rahatça karşılamak üzere 507 litrelik geniş bagajın yanı sıra otomobilin içinde bolca saklama alanı bulunuyor.

Yüksek konfor maksimum güvenlikle bir arada!

HS Hybrid+, MG Pilot adıyla markalaşan teknolojik sürüş destek sistemlerinin de desteğiyle güvenliği standart olarak sunuyor. Modelde, MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri kapsamında; Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.