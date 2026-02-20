Yerli üretim avantajı, 150 HP gücündeki verimli Multijet 4 motoru ve 1.200 kg istiap haddiyle öne çıkan model, kompakt kamyonet segmentinde önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Dayanıklı yapısı ve fonksiyonel kasa çözümleriyle farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yanıt verecek olan Scudo Kamyonet, ticari araç kullanıcılarına güvenilir bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç “FIAT Professional ürün gamı, yeni ve yerli ürün seçenekleriyle büyümeye devam ediyor. Ürün gamımıza, Tofaş Fabrikası’nda üretilen yerli Scudo modelinin yeni “Kamyonet” gövde seçeneği eklendi. Scudo Van, Combi ve Combimix gövdelerinden oluşan model ailemiz, geçtiğimiz yıl sergilediği başarılı performansla segmentlerinde lider konuma ulaştı. Bu yıl ise kompakt kamyonet segmentine yerli Scudo Kamyonet ile giriş yapıyor; rekabet avantajımızı daha da ileri taşırken, markamızın pazardaki gücünü pekiştiriyoruz. Ürün gamımızı güçlendiren “Kamyonet” modelimiz ile Scudo ailesinde yakaladığımız ivmeyi sürdürmeye kararlıyız. Scudo Kamyonet ile daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Scudo ailesinin sunduğu çok yönlü çözümleri kamyonet segmentine taşıyan yeni modelimiz, FIAT’ın, Türkiye ticari araç pazarındaki uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor” diye konuştu. Zengin donanımı ve konfor odaklı iç mekân özellikleriyle dikkat çeken Scudo Kamyonet lansmana özel 1 milyon 549 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla ve 1 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı ile satışa sunuluyor. Tercihini nakit alımdan yana kullanmak isteyenler ise 100 bin TL’lik nakit indirim avantajından yaralanabiliyor.

FIAT Professional, Türkiye ticari araç pazarındaki iddiasını Scudo ailesinin yeni yerli üretim modeliyle güçlendiriyor. Marka, ürün gamını Van, Combi/Combimix gövde tipleriyle ticaret erbaplarının ihtiyaçlarına yanıt veren Scudo ailesini, yeni Scudo Kamyonet modeliyle genişletiyor. Scudo Kamyonet, tıpkı diğer FIAT Professional modelleri gibi; dayanıklı yapısı, güçlü motoru, yüksek taşıma kapasitesi ve yerli üretim avantajıyla öne çıkıyor.

A ytaç: “FIAT Professional ürün gamı, yeni ve yerli ürün seçenekleriyle büyümeye devam ediyor”

FIAT Professional ürün gamının yeni ve yerli ürün seçenekleriyle büyümeye devam ettiğine değinen marka direktörü Altan Aytaç, “Scudo Van, Combi ve Combimix gövdelerinden oluşan model ailemiz, geçtiğimiz yıl sergilediği başarılı performansla segmentlerinde lider konuma ulaştı. Bu yıl ise kompakt kamyonet segmentine yerli üretim modelimiz Scudo Kamyonet ile giriş yapıyoruz. Ürün gamımızı güçlendiren ‘Kamyonet’ modelimiz ile Scudo ailesinde yakaladığımız ivmeyi sürdürmeye kararlıyız. Scudo Kamyonet ile daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Scudo ailesinin sunduğu çok yönlü çözümleri kamyonet segmentine taşıyan yeni modelimiz, FIAT’ın, Türkiye ticari araç pazarındaki uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Türkiye, dünyanın üçüncü büyük FIAT pazarı

Sözlerini, FIAT markasının dünyadaki en büyük üçüncü pazarının Türkiye olduğuna değinerek sürdüren Aytaç, markanın ülkemizde hafif ticari araçlardaki başarılı performansını sürdüreceğini belirtti. Altan Aytaç, “Bu yılın üçüncü çeyreğinde yeniden üretimine başlayacağımız, segmentinin yaratıcısı ve Cargo gövde tipiyle segment lideri Doblo; Van, Kamyonet ve Minibüs gövdeleriyle segmentinin en çok satan modellerinden Ducato ve segmentinin lideri Scudo model ailesi ile tüm müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün gamımızla, hafif ticari araç pazarındaki konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız” açıklamasında bulundu.

Kompakt kamyonet segmentine güçlü giriş

Kompakt kamyonet segmentinde son yıllarda yaşanan daralma ve sınırlı model seçenekleri, pazarda önemli bir boşluk oluştururken; FIAT, yeni Scudo Kamyonet ile bu alana güçlü bir giriş yapıyor. Ticari araç kullanıcıların değişen beklentileri doğrultusunda geliştirilen model, şehir içi kullanımda pratiklik sunarken; zorlu iş koşullarında dayanıklılığıyla farklı sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm olmayı amaçlıyor.

Fonksiyonel tasarım ve yüksek taşıma kapasitesi

Yeni Scudo Kamyonet, tasarımında fonksiyonelliği ön planda tutarken FIAT’ın ticari araçlardaki köklü mühendislik birikimini yansıtıyor. Dayanıklı çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen kasa yapısı, hafif ve estetik alüminyum kasa kanatlarıyla destekleniyor. Plywood kaplama, pratik kasa kilitleri ve ergonomik kullanım detayları sayesinde yükleme ve boşaltma süreçleri daha verimli hale geliyor. Bununla birlikte 5,1 m2’lik kasasına dört adet Euro palet yüklenebilmesi ve 1.200 kg’lik istiap haddi, yeni Scudo Kamyonet’i sınıfında güçlü bir konuma taşıyor.

Sınıf standartlarının üzerinde güçlü ve verimli motor teknolojisi

Scudo Kamyonet’in kaputunun altında yer alan 2.2 litrelik Multijet4 dizel motor, 150 HP güç ve 370 Nm tork üreterek performans ve verimlilik dengesini bir arada sunuyor. Sınıfının en güçlü motor seçeneklerinden biri olarak öne çıkan bu ünite, hem ağır yük altında hem de uzun yol kullanımlarında yüksek sürüş konforu sağlıyor. Önden çekişli yapısı ve manuel şanzımanla kombine edilen bu motor, düşük yakıt tüketimiyle işletme maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Konfor, güvenlik ve fonksiyonelliği bir araya getiren donanımlar ve özelleştirme seçenekleri

Sürücü ve yolcu konforu yeni Scudo Kamyonet’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Geri görüş kamerası şehir içi manevralarda güvenliği artırırken; sis farları, her türlü hava koşulunda maksimum görüş sağlıyor. Katlanır yan aynalar dar alanlarda kullanım kolaylığı sunarken, Önde ikili yolcu koltuğu sayesinde ise kabin içi kullanım alanı daha işlevsel hale geliyor.

Scudo Kamyonet; Tofaş Fabrikası’nda, GCR 2C regülasyonu gereklerine uygun olarak üretiliyor. Yeni kamyonette, GCR 2C ile birlikte gelişmiş çarpışma uyarısı kamerası ile birlikte kamera destekli çalışan sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı sistemi de yer alıyor. Elektronik park freni, uzun far asistanı, yağmur ve karanlık sensörü, E-call acil çağrı sistemi, kamyonette standart olarak sunulan diğer sürüş destek sistemleri arasında yer alıyor.

Modelin hedef kitlesini; fırınlar, beyaz eşya satıcıları, tüp ve su dağıtım firmaları, KOBİ’ler, taşımacılık ve lojistik şirketleri, kamu kurumları, belediyeler, mobil servis ve onarım hizmetleri, mobilya, inşaat ve yapı firmaları ile tarım ve hayvancılık sektörü oluşturuyor. Maliyet bilinci yüksek, güvenilirlik ve yaygın servis ağına önem veren profesyoneller için yeni Scudo Kamyonet, uzun vadeli bir iş ortağı olarak konumlanıyor.

Güçlü servis ağıyla desteklenen yerli üretim

FIAT Professional, Türkiye genelindeki yaygın bayi ve servis ağı sayesinde yeni Scudo Kamyonet kullanıcılarına satış sonrası hizmetlerde de güçlü bir destek sunuyor. Yerli üretim avantajı, FIAT güvencesi ve yüksek erişilebilirlik sayesinde araç sahipleri, işlerinin her aşamasında kesintisiz hizmetten faydalanabiliyor.